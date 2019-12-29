"Водоканал" Петербурга снял ограничения для движения по проспекту Косыгина

Ограничения вводились на время ремонтных работ.

Как сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", сегодня, 29 февраля, сняты ограничения для движения транспорта по проспекту Косыгина.

Они были введены на время реконструкции канализационных сетей и строительства шахты тоннельного коллектора на пересечении проспекта Наставников и Косыгина.

Во время работ было переложено 1000 метров сети бытовой канализации диаметром от 900 до 1134 мм, а также построена шахта тоннельного коллектора с глубиной заложения 8 метров.

До конца лета на участке завершат часть строительно-монтажных работ. Известно, что это не потребует ограничений движения.

Ранее мы сообщили, что автомобильное движение на Васильевском острове закроют из-за прокладки теплосети.

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