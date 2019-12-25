Автомобильное движение на Васильевском острове закроют из-за прокладки теплосети

Еще в нескольких районах города грядет ограничение проезда.

В Петербурге с 18 февраля вступают в силу очередные ограничения автомобильного движения, сообщила Государственная административно-техническая инспекция.

Со вторника и до 2 марта полностью закроется движение по 24-25 линиям Васильевского острова от Среднего проспекта до Малого проспекта. На участке проложат теплосети. С того же дня, но до 5 марта ограничится движение на перекрестке дороги в Рыбацкое и Васнецовского проспекта, а до 3 апреля станет затруднительным проезд по Серебристому бульвару от улицы Генерала Хрулёва до Аэродромной улицы.

Чуть позднее, с 19 февраля по 6 марта, станет проблемнее проехать по Английскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова до улицы Союза Печатников. Днем позже, 20 февраля начнется ограничение движение по Ленинскому проспекту от Брестского бульвара до улицы Котина. Изменения продлятся до 31 марта.

Кроме того, затрудненный проезд ожидается у дома №12 по Фарфоровской улице с 20 по 28 февраля. У дома №26 по той же улице ограничения будут действовать с 29 февраля по 13 марта. Также с 20 февраля и до 20 апреля ограничится движение по Студенческой улице от Cердобольской улицы до Земледельческой улицы. Еще одно затруднение ожидает четную сторону Приморского проспекта от Горохова переулка до Липовой аллеи. Этот участок займут прокладкой водопровода с полудня 20 февраля по 24 февраля и с полудня 5 марта по 9 марта.

Ранее мы писали, что на участке магистрали М-10 в Ленобласти будет проведен капремонт.

Фото: Piter.TV