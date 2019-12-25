На участке магистрали М-10 в Ленобласти будет проведен капремонт

На работы выделяют около 2,7 млрд рублей

На участке связывающей Санкт-Петербург и Москву автомагистрали М-10 "Россия" предполагается провести капитальный ремонт.

Соответствующая закупка опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Стоимость работ составляет 2,734 миллиарда рублей. Средства выделяются из федерального бюджета России.

Как отмечается в документации к закупке, капитальный ремонт трассы намечено выполнить на участке км 593+600 - км 626+000 (лево). Это Ленинградская область. Работы предлагается завершить 10 октября 2022 года.

Заявки для участия в конкурсе на капремнот участка трассы принимаются до 9 часов утра 11 марта.

Ранее Piter.tv сообщало о том, что Мишустин освободил от должности замминистра связи, ответственного за развитие почты.

Фото: Википедия