Олег Войтенко ушел по собственному желанию.

Мишустин освободил от должности замминистра связи, ответственного за развитие почты. Олег Войтенко решил покинуть рабочее место по собственному желанию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, что Войтенко занимал пост замглавы Минкомсвязи с 20 июля 2018 года. В обязанности управленца входило курировать вопросы, связанные с почтовой отраслью. До этого чиновник трудился на месте первого замруководителя Аналитического центра при правительстве.

Ранее в Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов.