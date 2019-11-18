ИИ не сместит с должностей разработчиков в следующие 10 лет.

В Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов. Данный вид деятельности не исчезнет в ближайшем будущем. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Вряд ли в какие-то десятилетия можно будет это перевести полностью в ИИ прокомментировал спикер

Чиновник заявил, что не верит в то, что продвинутые машины смогут заменить профессионалов. Примитивные процедуры действительно будут упрощаться для разработчиков. Однако в профессии присутствует большая доля творчества. Сейчас спрос на специалистов только увеличивается.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

