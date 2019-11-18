В Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов. Данный вид деятельности не исчезнет в ближайшем будущем. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.
Вряд ли в какие-то десятилетия можно будет это перевести полностью в ИИ
прокомментировал спикер
Чиновник заявил, что не верит в то, что продвинутые машины смогут заменить профессионалов. Примитивные процедуры действительно будут упрощаться для разработчиков. Однако в профессии присутствует большая доля творчества. Сейчас спрос на специалистов только увеличивается.
Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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