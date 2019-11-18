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В Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов
Сегодня, 12:25
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lesjasap

В Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов

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ИИ не сместит с должностей разработчиков в следующие 10 лет.

В Минкомсвязи заявили, что искусственный интеллект не заменит программистов. Данный вид деятельности не исчезнет в ближайшем будущем. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев.

Вряд ли в какие-то десятилетия можно будет это перевести полностью в ИИ

прокомментировал спикер

Чиновник заявил, что не верит в то, что продвинутые машины смогут заменить профессионалов. Примитивные процедуры действительно будут упрощаться для разработчиков. Однако в профессии присутствует большая доля творчества. Сейчас спрос на специалистов только увеличивается. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Минкомсвязь попросила перенести сроки подготовки поправок для внедрения eSIM.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: искуственный интеллект, минкомсвязи, программисты
Категории: Тема дня, Картина дня, Новости России, Лента новостей,

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