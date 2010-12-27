Петербуржцам предложили оценить удобство и качество ЗСД

Организаторам опроса интересны отзывы о поездках и отношении к новинкам ЗСД.

Компания "Магистраль северной столицы" запустила опрос для автомобилистов, пользующихся ЗСД. Анкета появилась на официальном сайте западного скоростного диаметра спустя год после предыдущего большого опроса.

Организаторы опроса соберут добровольные отзывы о поездках, предпочитаемых средствах оплаты, отношении к новинкам, запущенным на трассе, вроде камер, фиксирующих нарушения. Пользовательские отклики дадут компании почву для дальнейшего развития. Автолюбители, заинтересованные в конкретных вопросах, смогут получить обратную связь, если укажут свои контакты.

Ранее петербуржцы жаловались на штрафы за превышение скорости на ЗСД.

Фото: Piter.TV