Петербуржцы пожаловались на штрафы за превышение скорости на ЗСД

Не так давно на ЗСД были установлены камеры, фиксирующие превышение скорости автомобилистом.

Как сообщили "Невские новости", автомобилисты Петербурга жалуются в социальных сетях на то, что скорость движения транспорта на ЗСД ограничена до 90 км/ч, а не привычных для трассы 110 км/ч. Об этом не знали многие водители, из-за чего были вынуждены платить штрафы.

Однако, в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти отметили, что максимальная скорость на трассе так-же составляет 110 км/ч, согласно установленному дорожному знаку5.1 "Автомагистраль", а многие водители забывают, что на ЗСД также существуют участки с ограниченной максимальной скоростью до 90 км/ч, согласно дорожному знаку 3.24.

Ранее Piter.TV сообщал, что замначальника УГИБДД по Ленобласти заключили под стражу.

Фото: "Магистраль Северной столицы"