Суд заключил под стражу замначальника УГИБДД региона за крупную взятку

По данным следствия, он нелегально опекал грузоотправителей и перевозчиков.

В субботу, 2 ноября Приморский районный суд арестовал замначальника второго отдела управления ГИБДД по городу и Ленобласти Михаила Александрова. Он обвиняется в получении взятки.

Обвиняемый утверждал, что не причастен ни к одному из эпизодов уголовного дела. Его слова подкрепляли четыре адвоката. Они и настаивали на домашнем аресте, если следствие сомневается в непричастности обвиняемого, но суд принял решение заключить под стражу Михаила Александрова до 29 декабря.

Следствие выяснило, что взятки, полученные сотрудниками ГИБДД, давали предприниматели из Ленобласти, занимающиеся грузоперевозками

Ранее мы сообщали, что Михаил Александров был задержан 31 октября.

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