В Ленобласти задержан замначальника УГИБДД за получение взятки

Рейд организован на основании статьи 290-ой УК РФ (Получение взятки).

В Ленобласти задержан заместитель начальника 2 отдела УГИБДД. Областной Следком подозревает 39-летнего Михаила Александрова в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

О происшествии стало известно 30 октября. В квартире и на рабочем месте Александрова начались обыски. Сначала в июле попался 35-летний заместитель командира третьего отдельного батальона ДПС, майор Николай Андреев. Оперативники ФСБ посчитали, что он нелегально опекает грузоотправителей и перевозчиков. Виновный не стал врать и согласился работать со следствием. А теперь правоохранительные органы задержали Александрова, который был начальником ранее обвиняемого Андреева.

Областному Следкому также известно, что Андреев и Александров действовали не одни. Между ними и неустановленными людьми был сговор, в результате которого им удавалось вести незаконную деятельность.

Ранее Piter.TV сообщил, что ГУП "Ленводоканал" чинит асфальт на месте завершенных ремонтных работ.

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