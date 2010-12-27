ГУП "Ленводоканал" чинит асфальт на месте завершенных ремонтных работ

В скором времени водители перестанут жаловаться на дыру в асфальте.

Сегодня, 31 октября ГУП "Леноблводоканал" устраняет последствия своего ремонта теплосетей на перекрестке улицы Вокзальной и Ленинградского шоссе.

Представители ГУП "Леноблводоканал" заверили, что их главной задачей, вне зависимости от времени суток, является устранение неполадок и аварий, так как у местных жителей всегда должна быть питьевая вода.

Наконец-то, еще за несколько дней до ремонта на перекрестке появился знак. Машины объезжали его кто как мог и умел – справа и слева. Автобусы поворачивали с трудом, - поделился местный таксист.

Ремонт на сетях возле водопроводного колодца начался 17 октября. Компания обещала заделать дырку в асфальте, как только будет уверена в отсутствии просадки. Сегодня на объекте появились рабочие и процесс сдвинулся.

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Фото: Piter.TV