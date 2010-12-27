В Выборге состоялось вручение первых паспортов юным гражданам

Торжественная церемония состоялась в выставочном зале "Выборг - город воинской славы".

В Выборге состоялось торжественное вручение паспортов молодежи. Мероприятие приурочено к Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Документ гражданина РФ получили 11 ребят Выборгского района. Всем им исполнилось 14 лет. Помимо документов удостоверяющих личность, юные граждане получили Конституцию РФ. На церемонию были приглашены родители молодых ребят. С важным событием подростков поздравил депутат совета МО "Город Выборг" Евгений Мокрецов и сотрудник выставочного зала Марина Сафонова.

В завершение торжественного вечера с речью выступил председатель комитета по внутренней политике и международным связям районной администрации Марк Карвелис:

Сегодня для вас торжественный и волнительный день. Получение паспорта - это шаг во взрослую жизнь со своими правами и обязанностями. Вы становитесь полноправными гражданами нашей великой страны. Гордо несите это звание, - сказал Марк Карвелис. – Помните, что вам предстоит строить будущее нашего Выборгского района и всей России. От вас, ваших поступков зависит каким оно будет.

Ранее Piter.TV сообщил, что Ленобласть примет Всероссийский театральный марафон.

Фото: пресс-служба МО "Выборгский район" Ленобласти