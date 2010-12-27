Ленобласть примет Всероссийский театральный марафон

Театральные гастроли и путешествие символа Года завершится в декабре в Калининграде.

Завтра, 1 ноября в Лодейном Поле пройдет торжественная церемония передачи символа Всероссийского Года театра от Великого Новгорода Ленобласти. Мероприятие начнется в 19:00 по адресу проспект Ленина, 28. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Всероссийский театральный марафон проводится среди 85 регионов России и является крупнейшим событием Года театра России. Символ марафона в виде древнегреческого амфитеатра с изображением всех российских регионов привезут в государственный областной театр "Апрель".

Старт Всероссийского театрального марафона был объявлен в январе во Владивостоке.В Петербург символ Года прибыл 23 октября. Торжественная церемония состоялась на сцене театра "Зазеркалье".

Ранее Piter.TV сообщил, что работодателям Ленобласти выдадут компенсацию на обучение предпенсионеров.

Фото: pixabay.com