Работодателям Ленобласти выдадут компенсацию на обучение предпенсионеров

Переподготовка и профессиональное обучение осуществляется по таким направлениям, как безопасность жизнедеятельности, менеджмент, водитель, слесарь и другие.

Областным работодателям дадут компенсацию на обучение работников предпенсионного возраста. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Более 300 предпенсионеров смогут обучиться новым профессиям. Все потери на обучение будут компенсированы за счет регионального проекта "Старшее поколение". Он является частью национального проекта "Демография". Руководители должны будут организовать занятия своими силами. После того, как человек пройдет обучение ему выдадут документ о квалификации и специальный паспорт, подтверждающий его специализацию.

Напомним, что проект по обучению предпенсионеров реализуется в Ленобласти с 2019 года. Более 500 местных жителей уже приступили к изучению новых профессий.

Ранее Piter.TV сообщил, что на реках и озерах Ленобласти закрывается навигация.

Фото: pixabay.com