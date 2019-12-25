В России выросло число работников пенсионного и предпенсионного возраста

Эксперты раскрыли проблему с профессиональными кадрами.

В России количество сотрудников пенсионного и предпенсионного возраста выросло на 30 процентов за первые восемь месяцев 2025 года по сравнению с таким же периодом 2024 года. Соответствующую информацию опубликовали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные из совместного исследования сервиса hh.ru и негосударственного пенсионного фонда "Эволюция". Эксперты объяснили, что на внутреннем рынке страны наблюдается тенденция с тем, что когда старшие поколения уходят с рынка труда, то более молодые специалисты не могут догнать их по своей численности. В подобных условиях работодатели стараются привлекать молодежь и удерживать опытные профессиональные кадры, поэтому внедряют специальные программы поддержки. В частности, речь и дет о расширенном ДМС и корпоративных пенсионных программах.

Интерес к корпоративным пенсионным программам проявляют все больше работодателей, что подтверждают наши исследования. Елена Тетюнина,генеральный директор НПФ "Эволюция"

Расширенный социальный пакет с корпоративной пенсионной программой чаще всего предлагают финансовые компании (17 тысяч подобных вакансий). Следом в перечне идут работодатели из нефтегазовой отрасли (три тысячи вакансий), а также транспортные и логистические компании (одна тысяча вакансий). В России корпоративные программы наиболее внедрены в компаниях с численностью штата от 100 до 500 человек.

Фото: Piter.tv