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На реках и озерах Ленобласти закрывается навигация
Сегодня, 11:06
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На реках и озерах Ленобласти закрывается навигация

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Теперь выход в акватории разрешен только тем судам, которые соблюдают технику безопасности, установленную федеральным законодательством.  

Завтра 1 ноября на реках и озерах Ленобласти закрывается навигация для маломерных судов. Об этом упоминается в документе, который подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Глава Ленобласти посчитал, что низкая температура воздуха и волны из-за ветра могут увеличить количество чрезвычайных ситуаций. Кроме того, в ближайшее время водоемы покроет лед. Теперь плавать по акваториям рек и озер допустимо только легальным рыболовам, соблюдающим меры безопасности.

Ранее Piter.TV сообщил, что Ленобласть вошла в топ-5 регионов по эффективному управлению лесами. В данном рейтинге регион занимает лидирующие позиции в течение нескольких лет.

Фото: pixabay.com

Теги: навигация в ленобласти, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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