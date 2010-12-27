Ленобласть вошла в топ-5 регионов по эффективному управлению лесами

В данном рейтинге регион занимает лидирующие позиции в течение нескольких лет.

Лесные массивы Ленобласти вошли в пятерку лучших в рейтинге по эффективному управлению лесами. Также регион занял первое место в категории "Финансово-экономическая организация". Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

Аналитики ежегодно оценивают все регионы России. Особое внимание уделяется лесовосстановлению, экономической деятельности и организации лесопожарного сезона. Искусственное восстановление лесов составляет 118%, а площадь лесных пожаров равна 0,24 га. Эти показатели позволяют оставаться региону в первых строчках рейтинга. Помимо этого, Ленобласть отличилась и фактическими поступлениями платежей за аренду земельных участков.

Регионы России оценивались по 36 критериям семи групп.

Ранее Piter.TV сообщил, что цифровые технологии приходят в медучреждения Ленобласти.

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