С понедельника на ЗСД начали штрафовать за превышение скорости

Автомобилисты уже знают, на каких участках надо быть аккуратнее.

С 14 октября ГИБДД начали штрафовать автомобилистов за превышение скорости на ЗСД. Однако по сведениям "Фонтанки.ру", без автоматических систем слежения остается 72 процента трассы. Водителям уже сообщили о местах, на которых установлены устройства слежения. На данный момент передвижные фоторадары городом не предусмотрены.

Известно, что все полученные от штрафов средства пойдут в бюджет Петербурга. Сейчас на дороге оборудованы 12 стационарных камер видеонаблюдения. Они охватывают только небольшой участок трассы. "Темпы" способны считывать информацию с трех полос движения. Разработчики рассказали, что камеры могут самостоятельно определять скорость движения транспортного средства. Это происходит благодаря изучения средней (интервальной) скорости между двумя точками. Таким образом устройства работают в паре и располагаются относительно недалеко друг от друга. Максимальное расстояние - в пять километров.

Кроме средней скорости камеры фиксируют и мгновенную входную и выходную. Далее сведения направляются в Центр обработки данных. Правоохранительные органы получают все сведения о скорости машины.

По данным "Фонтанки.ру", контролируемых на ЗСД участков получилось по три в каждом направлении, а точек замера на каждой - по шесть. Сводобной от видеофиксации осталась территория в 8,5 км на южной части трассы (от КАД-г до Екатерингофки).

Ранее Piter.tv писал о том, что Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом.

Фото: Piter.tv

