Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом

Скорость движения на участке составит 120 км/час.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил проект строительства транспортной развязки на пересечении Витебского проспекта и ЗСД. Об это 23 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

В проекте предусмотрены работы по подготовке территории от развязки ЗСД с Благодатной улицей до развязки проектной Широтной магистрали с Витебским проспектом. Дорога свяжет маршруты на юге и востоке города. Расчетная скорость движения на трассе составит 120 км/час.

На близлежащей территории снесут ряд зданий, сооружений и деревьев. Кроме того, участок обследуют на наличие взрывоопасных предметов. Проект будет финансироваться за счет собственных и заемных средств АО "Западный скоростной диаметр".

Ранее Piter.TV сообщил об открытии участка трассы М11 от Мясного Бора в Новгородской области до Тосненского района.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"