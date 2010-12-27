  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом
Сегодня, 18:40
27
nadezhda_sib

Главгосэкспертиза одобрила проект развязки ЗСД с Витебским проспектом

0 0

Скорость движения на участке составит 120 км/час.

Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ одобрил проект строительства транспортной развязки на пересечении Витебского проспекта и ЗСД. Об это 23 сентября сообщила пресс-служба ведомства. 

В проекте предусмотрены работы по подготовке территории от развязки ЗСД с Благодатной улицей до развязки проектной Широтной магистрали с Витебским проспектом. Дорога свяжет маршруты на юге и востоке города. Расчетная скорость движения на трассе составит 120 км/час. 

На близлежащей территории снесут ряд зданий, сооружений и деревьев. Кроме того, участок обследуют на наличие взрывоопасных предметов. Проект будет финансироваться за счет собственных и заемных средств АО "Западный скоростной диаметр". 

Ранее Piter.TV сообщил об открытии участка трассы М11 от Мясного Бора в Новгородской области до Тосненского района. 

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии