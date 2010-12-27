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С 14 октября на ЗСД начнут работать камеры ГИБДД
Сегодня, 9:58
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Alena_Zinovieva

С 14 октября на ЗСД начнут работать камеры ГИБДД

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Все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме и направляться в Госавтоинспекцию.

С полуночи 14 октября сотрудники ГИБДД начнут принимать информацию о нарушениях скоростного режима, полученную с камер наблюдения на ЗСД. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Камеры на ЗСД будут следить за превышением максимально разрешенной скорости. Водителям напомнили, что на автомагистрали она не должна быть выше 110 км/ч, на некоторых участках дороги – 90 км/ч. По ограничениям, отображаемым на табло переменной информации, система автоматический фиксации работать не будет.

Информация будет поступать сотрудникам ГИБДД в виде фотографий. Нарушителям будут выписывать штрафы. О расположении камер автомобилисты могут узнать на сайте ГИБДД.

Ранее мы писали, что самокаты и гироскутеры добавят в ПДД.

Фото: pixabay.com

Теги: гибдд, камеры на дорогах, нарушение пдд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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