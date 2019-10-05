Самокаты и гироскутеры добавят в ПДД

Документ находится на согласовании в ГИБДД России.

Минтранс и Госавтоинспекция готовят новые правки в правилах дорожного движения. Нововведения коснуться владельцев электросамокатов, моноколес и гироскутеров. Их владельцев обяжут передвигаться по велосипедным дорожкам или тротуарам на скорости не выше 20 км/ч. Об этом сообщает "Коммерсант".

К средствам индивидуальной мобильности (СИМ) также будут приравнены сигвеи, скейты, роликовые коньки и традиционные самокаты. Сейчас пользователи СИМ по ПДД приравнены к пешеходам. Штрафы для пешеходов – вынесение предупреждения или штраф в 500 рублей. ДТП с участием автомобиля и электросамоката будет обозначено как наезд на пешехода.

Ранее мы писали о том, что в РФ сократились продажи новых легковых автомобилей.