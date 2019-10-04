Продажи новых легковых автомобилей в РФ сократились

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России продолжают падать. Об этом свидетельствуют данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За сентябрь 2019 года показатель продаж составил 157,129 тыс. единиц, что на 0,2% меньше результата аналогичного периода прошлого года. В августе данный показатель ушел в минус на 1,3%, а в июле - на 2,4%.
Всего за первые 9 месяца 2019 года в России было реализовано 1 млн 271,392 тыс. легковых автомобилей и LCV. Это на 2% показателей годом ранее.
Видео: Youtube/ SCOOT SUPERCARS, glitchFan2428, AdamC3046
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