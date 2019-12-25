Перекрывшего Большую Конюшенную владельца "Ауди" оштрафовали

Инцидент, задержавший десятки водителей, произошел 4 марта.

Дорожные инспекторы Центрального района Петербурга оштрафовали водителя, нарушившего правила парковки, сообщили в городском отделе пропаганды УГИБДД.

На прошлой неделе, 4 марта, владелец черной "Ауди" так неудачно оставил машину на Большой Конюшенной улице, что автомобиль перекрыл движение. Автомобилисты, попавшие в ловушку за иномаркой, более 15 минут ждали возвращения водителя из магазинов: номера для связи под лобовым стеклом мужчина не оставил.

Как отметили в отделе пропаганды, автолюбитель нарушил правило остановки, что повлекло создание препятствия для транспортного движения. Горе-водителя привлекли к административной ответственности.

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Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"