Припаркованный на тротуаре Уфимской улицы "Хаммер" возмутил горожан

Машина перегородила свободный проход для местных жителей.

Днем 4 марта жители домов по Уфимской улице заметили припаркованный прямо посреди тротуара массивный черный "Хаммер". Мастер парковки возмутил местных жителей, которым тот перегородил свободный проход.

Пользователи в комментариях отреагировали на выходку автомобилиста по разному. Кто-то из горожан сердито посоветовал разбить водителю стекло и проколоть шины. Другие иронизировали, что парковочные места стали слишком узкими, поэтому тротуар – самый подходящий вариант для стоянки.

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Фото: Алексей Бровкин, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"