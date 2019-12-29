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Припаркованный на тротуаре Уфимской улицы "Хаммер" возмутил горожан
Сегодня, 10:20
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himif

Припаркованный на тротуаре Уфимской улицы "Хаммер" возмутил горожан

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Машина перегородила свободный проход для местных жителей.

Днем 4 марта жители домов по Уфимской улице заметили припаркованный прямо посреди тротуара массивный черный "Хаммер". Мастер парковки возмутил местных жителей, которым тот перегородил свободный проход.

Пользователи в комментариях отреагировали на выходку автомобилиста по разному. Кто-то из горожан сердито посоветовал разбить водителю стекло и проколоть шины. Другие иронизировали, что парковочные места стали слишком узкими, поэтому тротуар – самый подходящий вариант для стоянки.

Какая идеально ровная парковка. И газон поберёг.

– пошутили петербуржцы

Опубликован момент ДТП на проспекте Ветеранов. Девушку сбила легковушка.

Фото: Алексей Бровкин, Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург / "ВКонтакте"

Теги: парковка, тротуар, хаммер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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