Опубликован момент ДТП на проспекте Ветеранов. Девушку сбила легковушка

По факту ДТП проводится проверка.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалось видео с камер наблюдения, запечатлевшее момент ДТП в Красносельском районе Петербурга. Вечером в среду, 4 марта, на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа легковой автомобиль наехал на пешехода, 17-летнюю девушку.

Очевидцы в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" рассказали, что она не дождалась пяти секунд до перехода на зеленый сигнал светофора на переходе. Похоже, что торопливость обернулась печальными последствиями.

По данным дорожной полиции, авария произошла в шестом часу вечера. В результате ДТП пострадавшая получила травмы средней степени тяжести. По факту происшествия проводится проверка.

Видео: Piter.TV