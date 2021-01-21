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Водитель "Мерседеса" выплатит 30 тысяч рублей за сломанное дерево

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Встреча с авто оказалась "смертельной".

Природоохранная прокуратура добавилась взыскания средств с водителя "Мерседеса", который 14 марта влетел в дерево на юге Петербурга.

Как ранее писал Piter.tv, лихач хотел скрыться от сотрудников ГИБДД, но не справился с управлением и врезался в дерево и снес ларек. Липа росла в сквере на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Танкиста Хрустицкого. Дерево было серьезно повреждено в результате ДТП. 

Ущерб, причиненный зеленому фонду Петербурга, составил более 30 тыс. рублей. Теперь эти деньги должен будет выплатить виновник случившегося. 

Видео: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Теги: дтп с деревом, зеленое насаждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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