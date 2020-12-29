Стали известны подробности ДТП с загоревшимся такси с пассажирами в Курортном районе

Водитель ненамеренно свернул с трассы из-за плохого самочувствия.

Во вторник, 5 января, таксист съехал в кювет с Зеленогорского шоссе и врезался в дерево, после чего машина загорелась. Внутри находились два пассажира. Как выяснилось, водителю стало плохо. Из-за этого он потерял управление авто, сообщили в группе в "ВКонтакте" "Дорожный инспектор".

Водитель потерял сознание до столкновения с деревом. Таксиста госпитализировали в городскую больницу №40 с легкими травмами. Пассажиры покинули места происшествия до того, как на место прибыли экстренные службы. По всей видимости, они не пострадали.

Видео: VK / "Дорожный инспектор"