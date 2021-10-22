В Колпино рецидивист ударил таксиста и украл из бардачка 9 тысяч рублей

Подозреваемого задержали утром 4 июня.

Полицейскими из Колпино задержан местный житель, подозреваемый в ограблении таксиста. Об этом сообщили в МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 31 мая обратился 51-летний житель деревни Лаврики Всеволожского района Ленобласти. Он сообщил, что у дома 26 по бульвару Трудящихся в городе Колпино неизвестный сел в его автомобиль Škoda Octavia в качестве пассажира. Возле автобусной остановки "Колпинская ферма" мужчина ударил водителя и забрал из бардачка 9 тысяч рублей.

Полицейским следствием возбуждено уголовно дело по п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Ранним утром 4 июня на улице Веры Слуцкой в Колпино оперативниками по подозрению в этом преступлении был задержан 33-летний ранее судимый неработающий местный житель.

Ранее в Сестрорецке трое подростков ограбили мальчика на 10 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV