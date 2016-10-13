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В Сестрорецке трое подростков ограбили мальчика на 10 тыс. рублей
Сегодня, 16:57
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В Сестрорецке трое подростков ограбили мальчика на 10 тыс. рублей

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Злоумышленников догнали, задержаны двое из них.

Сотрудники ППСП ОМВД по Курортному району Петербурга задержали двоих подростков за грабеж 10 тыс. рублей. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор". 

Предварительно, 22 мая на улице Воскова в Сестрорецке трое мальчиков в возрасте около 12 лет, учащиеся школы №435, отобрали у ребенка сумму и скрылись в парке "Дубки". Злоумышленников догнали, задержаны двое из них. Похитителей увезли в отдел полиции. 

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец взломал дверь магазина на улице Чудновского и украл шоколад, сыр и алкоголь. Общий ущерб составил 15 тыс. рублей. Мужчине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Часть похищенного фигурант продал случайным прохожим, остальное принес домой. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: кража, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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