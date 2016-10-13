В Сестрорецке трое подростков ограбили мальчика на 10 тыс. рублей

Злоумышленников догнали, задержаны двое из них.

Сотрудники ППСП ОМВД по Курортному району Петербурга задержали двоих подростков за грабеж 10 тыс. рублей. Об этом рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Предварительно, 22 мая на улице Воскова в Сестрорецке трое мальчиков в возрасте около 12 лет, учащиеся школы №435, отобрали у ребенка сумму и скрылись в парке "Дубки". Злоумышленников догнали, задержаны двое из них. Похитителей увезли в отдел полиции.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец взломал дверь магазина на улице Чудновского и украл шоколад, сыр и алкоголь. Общий ущерб составил 15 тыс. рублей. Мужчине вменяют п. "в" ч. 2 ст. 161 УК РФ. Часть похищенного фигурант продал случайным прохожим, остальное принес домой. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV