Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

В Забайкалье в ДТП погиб водитель без прав. Об этом сообщили в прес-службе региональной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел утром 4 июня на 209 км региональной дороги "Н. Кука-Могзон-Хилок". По предварительным данным, водитель автомобиля "ВАЗ-2107" не справился с управлением и съехал с дороги. Отмечается, что водительского удостоверения у него не было.

В результате аварии 23-летний водитель погиб. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщали, что курганский депутат признал вину в смертельном ДТП с мотоциклистом.

Фото: Госавтоинспекция Забайкалья