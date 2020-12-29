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В Курортном районе такси с пассажирами врезалось в дерево и загорелось

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ДТП произошло в Репино.

Такси съехало в кювет в Курортном районе, врезалось в дерево и загорелось. Дорожный инцидент попал на видео очевидца.

По информации Piter.TV, ДТП произошло утром 5-го января на Зеленогорском шоссе в районе 10-го км. Водителя госпитализировали в городскую больницу №40 с легкими травмами. 

В такси находилось 2 пассажира, они покинули салон еще до прибытия экстренных служб. 

Ранее пострадавший пассажир такси в Невском районе рассказал свою версию событий. 

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" 

Теги: возгорание авто, кювет, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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