В Курортном районе такси с пассажирами врезалось в дерево и загорелось

ДТП произошло в Репино.

Такси съехало в кювет в Курортном районе, врезалось в дерево и загорелось. Дорожный инцидент попал на видео очевидца.

По информации Piter.TV, ДТП произошло утром 5-го января на Зеленогорском шоссе в районе 10-го км. Водителя госпитализировали в городскую больницу №40 с легкими травмами.

В такси находилось 2 пассажира, они покинули салон еще до прибытия экстренных служб.

Ранее пострадавший пассажир такси в Невском районе рассказал свою версию событий.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"