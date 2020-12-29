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Пострадавший пассажир такси в Невском районе рассказал свою версию событий
Сегодня, 8:53
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nadezhda_sib

Пострадавший пассажир такси в Невском районе рассказал свою версию событий

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Водитель напал на пассажиров. Одному из них потребовалась помощь медиков.

Мужчина, которого госпитализировали после конфликта с таксистом в Невском районе, рассказал свою версию событий. По словам второго пассажира, водитель требовал доплатить за проезд и за отказ ударил петербуржца ножом. Потерпевший заявил о том, что все было иначе. Об этом узнал "78.ru". 

Дмитрий утверждает, что таксист напал на пассажиров из-за того, что те долго не выходили из салона авто. Досталось и ему, и его брату. На заднее сидение он не садился, а перегнулся с переднего и ударил мужчину ножом несколько раз. Ему пришлось делать операцию. 

Напомним, ситуация произошла в ночь со 2 на 3 января. Пассажиры ехали с Рыбацкого проспекта до Славянской улицы.

Фото: pixabay.com

Теги: пассажиры, поездка, таксист
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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