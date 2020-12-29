Таксист ударил ножом пассажира в Невском районе за отказ доплатить

Ранее водитель и пассажир договорились о цене.

Водитель такси ударил пассажира ножом, после чего бросил его на улице в Невском районе и уехал. Мужчины не смогли договориться о цене за проезд, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 3-го января у дома №20 на улице Славянской. Один из участников случившегося рассказал полиции, что вечером 2-го января он пришел к своему знакомому в квартиру на Рыбацком проспекте. После совместного распития спиртных напитков они решили вызвать такси через приложение. Сначала мужчин нужно было отвезти на Херсонскую улицу, а затем на Славянскую.

Об оплате, по его словам, с таксистом договорились заранее, но на месте назначения он стал требовать более высокую сумму. В итоге между потерпевшим и водителем произошел конфликт. Второй сел на заднее сидение и нанес пассажиру три ножевых ранения в плечо. После этого мужчины оказались на улице.

34-летнего потерпевшего госпитализировали. У него диагностировали закрытый перелом левой плечевой кости, раны плеча. Автомобиль и личность злоумышленника уже удалось установить.

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Фото: pixabay.com