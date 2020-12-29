Неизвестный использовал газовый баллончик и отобрал у петербуржца "Айфон"

Примет злоумышленника потерпевший не запомнил.

Неизвестный брызнул в лицо из газового баллончика 33-летнему мужчине и отобрал у него смартфон на улице Пионерстроя. Потерпевший не запомнил преступника, так как находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел у дома №19/2 по улице Пионерстроя в пятом часу утра 3-го января. Злоумышленник украл у мужчины "iPhone" за 50 тыс. рублей. Как видно на кадрах, сначала между незнакомцами завязалась беседа, после чего неизвестный использовал баллончик, вырвал мобильное устройство и побежал к машине на водительское место.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее избиение женщины на остановке общественного транспорта на Коломяжском попало на видео.

Видео: Piter.TV