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Избиение женщины на остановке общественного транспорта на Коломяжском попало на видео

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Мужчина применил силу, чтобы украсть смартфон и электронную сигарету.

Петербурженку госпитализировали после избиения на остановке общественного транспорта на Коломяжском проспекте. Утром 1-го января на нее набросился неизвестный. Инцидент попал на видео.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина хотел украсть у 25-летней девушки смартфон за 50 тысяч рублей и электронную сигарету. У пострадавшей диагностировали перелом костей носа и ушибы лица. В удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Стоимость ущерба от кражи составила около 52 тыс. рублей. 

По горячим следам полицейские задержали 27-летнего гражданина. 2-го января было возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Ночью 3-го января его поместили в изолятор временного содержания. 

Видео: Piter.TV

 

Теги: автобусная остановка, избиение, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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