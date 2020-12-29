Избиение женщины на остановке общественного транспорта на Коломяжском попало на видео

Мужчина применил силу, чтобы украсть смартфон и электронную сигарету.

Петербурженку госпитализировали после избиения на остановке общественного транспорта на Коломяжском проспекте. Утром 1-го января на нее набросился неизвестный. Инцидент попал на видео.

Как ранее сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, мужчина хотел украсть у 25-летней девушки смартфон за 50 тысяч рублей и электронную сигарету. У пострадавшей диагностировали перелом костей носа и ушибы лица. В удовлетворительном состоянии после оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Стоимость ущерба от кражи составила около 52 тыс. рублей.

По горячим следам полицейские задержали 27-летнего гражданина. 2-го января было возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Ночью 3-го января его поместили в изолятор временного содержания.

Видео: Piter.TV