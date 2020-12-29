Грабитель в Приморском районе сломал девушке нос ради телефона и электронной сигареты

Нападение произошло 1 января на автобусной остановке.

В пятницу, 1 января, в отдел полиции Приморского района Петербурга поступил сигнал об избиении петербурженки на автобусной остановке. По информации очевидца, неизвестный набросился на девушку, пытаясь ограбить ее. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и области.

Известно, что инцидент произошел у дома 17/1 по Коломяжскому проспекту. Мужчина хотел украсть смартфон Xiaomi Mi 10T Pro и электронную сигарету у пострадавшей. Общая сумма ущерба составила 52 тысячи рублей. Пострадавшая 25-ти лет была доставлена в больницу с ушибами и ссадинами лица, переломом носа. Ее состояние оценивают как удовлетворительное.

Правоохранителям удалось произвести задержание на месте преступления. Виновником происшествия оказался неработающий 28-летний мужчина: похищенные вещи были частично изъяты.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на грабеж.

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Фото: Piter.TV