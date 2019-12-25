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На улице Карпинского школьник ударил подростка ножом в спину
Сегодня, 21:52
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smirenny

На улице Карпинского школьник ударил подростка ножом в спину

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Инцидент произошел в Калининском районе у дома №14 по улице Карпинского.

В среду, 30 декабря, в ходе конфликта на улице Карпинского пострадал несовершеннолетний, сообщил телеканал 78.

Сообщается, что 14-летний школьник возвращался домой, встретил знакомого того же возраста в компании пяти человек. В ходе общения разгорелся спор, решить который сначала попытались с помощью обзывательств и снежков, а затем один из подростков нанес удар в спину ножом своему знакомому. 

Пострадавший сам дошел до подстанции скорой помощи, где ему оказали первую помощь. Вечером его госпитализировали в детскую городскую больницу № 19 им. Раухфуса. Возможно, у ребенка задето сердце. 

 Злоумышленник объяснил, что нож с собой носит потому, что недавно его покусали собаки. 

 Ранее мы писали, что житель Петербурга ограбил микрофинансовую организацию во Фрунзенском районе.

Фото: Piter.TV

Теги: поножовщина, школьник ударил ножом своего друга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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