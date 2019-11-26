Житель Петербурга ограбил микрофинансовую организацию во Фрунзенском районе

Неизвестный унес с собой 10 тысяч рублей.

Вечером в среду, 30 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга на улице Димитрова произошло ограбление сообщил источник в правоохранительных органах.

Неизвестный мужчина вошел в офис микрофинансовой организации в маске и с ножом в руке. Грабитель унес добычу в размере 10 тысяч рублей с собой. Момент ограблений попал записали камеры видеонаблюдения, запись попала в редакцию Piter.TV.

По всей видимости, никто не пострадал.

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Фото: Piter.TV