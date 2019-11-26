  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Житель Петербурга ограбил микрофинансовую организацию во Фрунзенском районе
Сегодня, 21:31
39
smirenny

Житель Петербурга ограбил микрофинансовую организацию во Фрунзенском районе

0 0

Неизвестный унес с собой 10 тысяч рублей.

Вечером в среду, 30 декабря, во Фрунзенском районе Петербурга на улице Димитрова произошло ограбление сообщил источник в правоохранительных органах. 

Неизвестный мужчина вошел в офис микрофинансовой организации в маске и с ножом в руке. Грабитель унес добычу в размере 10 тысяч рублей с собой. Момент ограблений попал записали камеры видеонаблюдения, запись попала в редакцию Piter.TV. 

 По всей видимости, никто не пострадал.

Ранее мы писали, что в яхт-клубе профсоюзов заметили задымление.

Фото: Piter.TV

Теги: вооруженное ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии