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В яхт-клубе профсоюзов заметили задымление
Сегодня, 20:52
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smirenny

В яхт-клубе профсоюзов заметили задымление

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Прибывшие спасатели обнаружили два очага возгорания.

Вечером в среду, 30 декабря, в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе профсоюзов на Петровской косе, 9, заметили задымление, сообщил источник в правоохранительных органах.

Задымление заметили в двухэтажном здании. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составила около 15 квадратных метров из-за двух очагов возгорания. Отмечается, что пожар начался в швейной мастерской. Охранник уточнил, что внутри никого не было. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

Ранее мы писали, что на Петроградке с эвакуатора съехала машина.

Фото: vk.com/centralyachtclub

Теги: задымление, пожар, яхт-клуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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