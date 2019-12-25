В яхт-клубе профсоюзов заметили задымление

Прибывшие спасатели обнаружили два очага возгорания.

Вечером в среду, 30 декабря, в Санкт-Петербургском Речном яхт-клубе профсоюзов на Петровской косе, 9, заметили задымление, сообщил источник в правоохранительных органах.

Задымление заметили в двухэтажном здании. Прибывшие на место спасатели установили, что площадь пожара составила около 15 квадратных метров из-за двух очагов возгорания. Отмечается, что пожар начался в швейной мастерской. Охранник уточнил, что внутри никого не было. Что послужило причиной пожара, пока неизвестно.

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Фото: vk.com/centralyachtclub