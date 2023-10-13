В Парголово вооруженный мужчина ограбил банк

В Выборгском районе Петербурга мужчина угрожал сотрудникам банка, чтобы получить деньги. Решается вопрос о возбуждении дела.
Утром в пятницу, 13 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Парголово в офис кредитно-финансовой организации ворвался мужчина с пистолетом.
Как стало известно Piter.TV, грабитель начал угрожать сотрудникам банка и заставил передать ему деньги суммой 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, а после этого скрылся.
Сейчас правоохранители разыскивают преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 2 года строгого режима мужчине, укравшему сумку у женщины в магазине.
Видео: Piter.TV
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