В Парголово вооруженный мужчина ограбил банк

Полиция ведет розыск злоумышленника, похитившего деньги из финансовой организации.

В Выборгском районе Петербурга мужчина угрожал сотрудникам банка, чтобы получить деньги. Решается вопрос о возбуждении дела.

Утром в пятницу, 13 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Парголово в офис кредитно-финансовой организации ворвался мужчина с пистолетом.

Как стало известно Piter.TV, грабитель начал угрожать сотрудникам банка и заставил передать ему деньги суммой 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, а после этого скрылся.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 2 года строгого режима мужчине, укравшему сумку у женщины в магазине.

Видео: Piter.TV