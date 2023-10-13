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В Парголово вооруженный мужчина ограбил банк

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Полиция ведет розыск злоумышленника, похитившего деньги из финансовой организации.

В Выборгском районе Петербурга мужчина угрожал сотрудникам банка, чтобы получить деньги. Решается вопрос о возбуждении дела.

Утром в пятницу, 13 октября, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в Парголово в офис кредитно-финансовой организации ворвался мужчина с пистолетом. 

Как стало известно Piter.TV, грабитель начал угрожать сотрудникам банка и заставил передать ему деньги суммой 500 тысяч рублей, 880 евро и 10 долларов США, а после этого скрылся.

Сейчас правоохранители разыскивают преступника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее сообщалось, что суд Петербурга дал 2 года строгого режима мужчине, укравшему сумку у женщины в магазине.

Видео: Piter.TV

Теги: вооруженное ограбление, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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