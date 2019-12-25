Суд Петербурга дал 2 года строгого режима мужчине, укравшему сумку у женщины в магазине

Вынесен приговор за ограбление покупательницы продуктового магазина

Прокуратура Красногвардейского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 37-летнего петербуржца. Он признан виновным по части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в апреле обвиняемый находился в продуктовом магазине на Индустриальном проспекте и похитил сумку с деньгами, продуктами и прочим у покупательницы. После этого мужчина скрылся. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Суд назначил наказание в виде 2 лет 2 месяцев строгого режима.

Ранее сообщалось, что петербуржца задержали по подозрению в краже у отца.

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