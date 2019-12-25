Петербуржца задержали по подозрению в краже у отца

Он похитил Xerox, телевизор Xiaomi и ноутбук Lenovo.

Полицейскими задержан подозреваемый в краже у собственного отца в Невском районе. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 сентября обратился 62-летний петербуржец. Он сообщил, что в период с 17 по 26 сентября его сын, взломав гипсокартонную перегородку между комнатами, проник в его комнату, откуда похитил Xerox, телевизор Xiaomi и ноутбук Lenovo. Было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

У дома 1 по проспекту Александровской Фермы 3 октября по подозрению в краже задержан 31-летний неработающий местный житель, сын заявителя.

Ранее на Piter.tv: В Ленобласти подозреваемые в краже из офиса оказались причастны к ещё семи преступлениям.

Фото: Piter.tv