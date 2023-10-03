В Ленобласти подозреваемые в краже из офиса оказались причастны к ещё семи преступлениям

Общий ущерб составил 11 646 152 рублей.

Полицейские установили причастность ранее задержанных мужчин, укравших сейф из офиса в Тосненском районе, к совершению аналогичных преступлений. Подробности сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщалось ранее, 29 октября 2022 года в полицию Тосненского района поступило сообщение от заместителя генерального директора о том, что в их офисе взломали три сейфа, украли документы и деньги. Ущерб составил 4 млн рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

У дома 9 по улице Паровозная и у дома 28 по проспекту Косыгина по подозрению в совершении указанного преступления задержаны мужчины 26 и 27 лет. У них изъяли средства проникновения и вскрытия металлических хранилищ, средства маскировки, три радиостанции, автомобили Hyundai Solaris и Lada Largus.

У дома 34/31 по ул. Пушкинская 5 сентября 2023 года по подозрению в совершении данного преступления задержан ещё один 41-летний подозреваемый.

Оперативниками была установлена причастность участников преступной группы к совершению семи аналогичных эпизодов краж из офисов разных компаний, расположенных на территории Ленинградской области в период с 26 февраля 2022 года по 22 сентября 2022 года. Общий ущерб составил 11 646 152 рублей.

Ранее в Парголово неизвестные похитили из частного дома более 11 млн рублей. Во время совершения налета они применили физическую силу в отношении пострадавшей.

Фото и видео: МВД