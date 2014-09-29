В Парголово неизвестные похитили из частного дома более 11 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Неизвестные ограбили частный дом на Березовой улице в Парголово. Они похитили сейф с денежными средствами в размере 10 млн рублей и 10 тыс. долларов США. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Инцидент произошел ночью субботы, 23 сентября. В полицию Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя женщина. По ее словам, в дом проникли трое мужчин в камуфляже. Во время совершения налета они применили физическую силу в отношении пострадавшей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленники разыскиваются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти трое грабителей ворвались в квартиру к наркоману и похитили деньги, угрожая оружием.

Фото: Piter.TV