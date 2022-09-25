В Ленобласти трое грабителей ворвались в квартиру к наркоману и похитили деньги, угрожая оружием

В Выборгском районе Ленинградской области неизвестные напали на мужчину и забрали его вещи. Однако не сразу в это поверили.

Вечером в четверг, 14 сентября, в дежурную часть поступило сообщение от мужчины о том, что у него украли ключи от квартиры и 3 миллиона рублей. Якобы к нему послали трое мужчин, он открыл дверь, а они вломились и угрожали оружием.

Однако прибывшие правоохранители не заметили следов грабежа. Опросить заявителя не удалось, так как он был пьян. Но зато нашли огромное количество наркотических средств;

В пятницу днем, 15 сентября, мужчина опять обратился в полицию. И заявил снова, что к нему все-таки вламывались в квартиру.

Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту "б" части 3 статьи 161 УК РФ (грабеж в особо крупном размере) и по части 2 статьи 228 УК РФ (хранение наркотических средств в крупном размере).

Ранее сообщалось, что в Петербурге мужчина до полусмерти избил сожительницу.

Фото: Piter.TV