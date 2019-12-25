В Петербурге мужчина до полусмерти избил сожительницу

Подозреваемый ранее был судим за грабёж и наркотики.

В Невском районе Петербурга мужчина до полусмерти избил сожительницу. Об этом стало известно Piter.tv.

После звонка в экстренные службы на место происшествия прибыли полицейские. Они обнаружили в квартире по бульвару Красных Зорь 42-летнюю женщину со следами побоев. Её оперативно доставили в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговую гематому правой височной и затылочной долей, множественные ушибы лица, головы и туловища. В тяжёлом состоянии женщину госпитализировали в реанимацию.

По подозрению в совершенном преступлении задержан 33-летний сожитель женщины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапной ссоры он руками избил сожительницу.

Подозреваемый ранее был судим за грабёж и наркотики.

Ранее нетрезвого мужчину жестоко избили деревянным бруском на Ветеранов.

Фото: Piter.tv