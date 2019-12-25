Нетрезвого мужчину жестоко избили деревянным бруском на Ветеранов

Пострадавшего доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

Вечером среды, 13 сентября, от бульвара Новаторов был доставлен в больницу 38-летний мужчина в тяжёлом состоянии. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчину госпитализировали с сочетанной травмой, закрытой травмой груди, множественными переломами рёбер справа, правосторонним малым гемопневмотораксом, ушибом правого легкого, эмфиземой грудной стенки справа, закрытой травмой живота, подкапсульной гематомой печени, ушибленной раной левого надбровья, множественными ушибами и ссадинами конечностей, алкогольной интоксикацией,

Пострадавший сообщил, что примерно в 21:30 неизвестный избил его деревянным бруском у ТЦ на проспекте Ветеранов.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего дедушки.

Фото: Piter.TV