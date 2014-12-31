В Петербурге задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего дедушки

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 13 сентября.

19-летний молодой человек, подозреваемый в убийстве своего 68-летнего дедушки в квартире дома 2 по Староорловской улице, задержан. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

По данным следствия, инцидент произошел в ночь на 13 сентября. Мужчина действовал на почве личных неприязненных отношений. Он избил пожилого, используя различные предметы. От полученных травм пострадавший погиб на месте.

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СК РФ по Петербургу в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

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Фото: Piter.TV