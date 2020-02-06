В Москве на АЗС вооруженные люди в масках отобрали у автолюбителя 4,5 миллиона рублей

Одного подозреваемого удалось задержать.

В Москве вооруженные топором и пистолетом ограбили мужчину на АЗС.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что в районе Коньково города Москвы произошел разбой на территории автозаправочной станции. Подъехавшему для заправки мужчине перекрыл дорогу внедорожник чёрного цвета. Из него вышли четверо неизвестных в масках. Преступники разбили топором боковые стёкла машины, затем произвели несколько выстрелов из пистолета. После чего избили водителя и отобрали у него сумку, в которой находилось 4,5 миллиона рублей, а затем скрылись.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В ходе оперативных и розыскных мероприятий сотрудники МВД при участии Росгвардии задержали одного из подозреваемых в вооруженном ограблении. Им оказался выходец из Средней Азии. Устанавливаются личности остальных грабителей.

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Видео: МВД МЕДИА