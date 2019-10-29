Водитель трамвая, сбивший 17-летнюю девушку на Кронверкском, отстранен от работы

Девушка получала небольшие травмы.

Водителя трамвая, который в минувшую пятницу, 25 октября, сбил девушку, отстранили от управления, пока будет идти проверка ГИБДД. Об этом сообщила Фонтанка со ссылкой на ГУП "Горэлектротранс".

Также в ГУП "Горэлектротранс" учитывают психологический фактор и поэтому решили на время отстранить мужчину от вождения. Водителя перевели на работу, не связанную с движением.

Напомним, трамвай сбил 17-летнюю девушку на Кронверкском проспекте. Пешеход шел по путям, не оборачивался. Девушка по счастливой случайности попала не под колеса, а под переднюю часть кабины водителя.

Ранее грузовой поезд насмерть сбил 25-летнюю петербурженку в Шушарах.

Видео: Piter.TV