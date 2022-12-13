Водителя, который сбил пешехода на Южном шоссе, отправили на переобучение

Пострадавший остался жив. т помощи медиков он отказался и заявил, что претензий не имеет.

Во Фрунзенском районе автобус сбил пешехода. Инцидент произошел на Южном шоссе. В пресс-службе СПб ГУП "Пассажиравтотранс" пообещали отправить водителя на переобучение. Об этом сообщили "Невские Новости".

Водитель автобуса совершил наезд на горожанина, который переходил дорогу по "зебре". Пострадавший остался жив. От помощи медиков он отказался и заявил, что претензий не имеет.

Водителю транспортного средства предстоит пройти дополнительные курсы и сдать экзамен.

Ранее на Piter.tv: пять человек пострадали в ДТП на Комендантском проспекте.

Фото: администрация Ленобласти